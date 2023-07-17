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        Tahta palet imalathanesinde çıkan yangın korkuttu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 23:36
        Tahta palet imalathanesinde çıkan yangın korkuttu

        Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)ADANA'da tahta palet üretiminin yapıldığı imalathane, çıkan yangında zarar gördü.

        Yangın, saat 21.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki tahta palet imalathanesinde çıktı. İmalathaneden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri imalathaneyi Saran alevlere köpüklü su ile müdahale etti. Yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonucu alevler, çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Çevrede korkuya yol açan yangın, imalathanede büyük çaplı hasara neden oldu. Uzman itfaiye erleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı

        Polisin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Sarıçam Gökhan KESKİNCİ

        2023-07-17 23:35:18

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