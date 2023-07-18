Kadın peyzaj işçilerinin 50 derece sıcaklıkta zorlu mesaisi

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da belediyenin kadın peyzaj işçileri, güneş altında termometrelerin 50 dereceyi geçtiği havada zorlu mesailerini sürdürüyor. Sıkça mola veren işçiler, bol su içerek ve güneş kremi sürerek sıcağın etkisinden korunmaya çalışıyor.

Çukurova´da son günlerde kavurucu sıcaklar etkisini artırırken meslek gereği dışarıda çalışmak zorunda kalanlar bunaltıcı havada mesailerini sürdürüyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı´na bağlı kadın peyzaj işçileri, güneş altında termometrelerin 50 dereceyi geçtiği havaya rağmen dikim ve çapa işlerine devam ediyor. Şapkalarını takıp çalışırken sık sık mola veren işçiler, mesaiden önce güneş kremi sürüp sıcağın etkisinden korunmaya çalışıyor. Kentteki parkları, refüjleri ve yeşillik alanları çiçeklerle süsleyen kadın işçiler, Adana sıcağında çalışmaya alıştıklarını söyledi.

`SICAĞA RAĞMEN İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ´

Sıcağın altında çalışan işçilerden Hacer Alabalık (40), sıcağa rağmen işlerine devam etmekten memnun olduklarını belirterek, "İşimizi seviyoruz. Sağ olsun çavuşlarımız, `Sıcaktan bunalırsanız, gölgeye geçip oturun, mola verin´ diyor. Sıcaklara karşı şapka takarak, su içerek ve yüzümüze güneş kremi sürerek önlem alıyoruz. Adana sıcağı kavuruyor ama yine de işimizin başındayız" dedi.

Sıcak havada çalışmanın bir hayli zorlayıcı olduğunu söyleyen Zinet Badun (35) ise "Güneşin altında çalışmak zor ama mesai arkadaşlarımızla güzel bir iş ortamımız var. Dışarıdan gelenler Adana sıcağına isyan edebilir ama biz artık alıştık" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-07-18 13:35:22