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        Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 01:14
        Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

        Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)ADANA'da kimliği belirsiz bir kişinin sokak ortasında tabancalı saldırısına uğrayan Ekrem İpekten öldü, Ramazan Acar ise yaralandı.

        Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Ekrem İpekten ve Ramazan Acar, yanlarına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Kurşunların isabet ettiği İpekten ve Acar, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. 2 yaralı çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan İpekten, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acar'ın hastanedeki tedavisi devam ederken, İpekten'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Sarıçam Gökhan KESKİNCİ

        2023-07-19 01:13:16

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