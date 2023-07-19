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        Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Adana'da klimanın mucidi anıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 11:46
        Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Adana'da klimanın mucidi anıldı

        ADANA, (DHA)HAVA sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Adana´da bir grup vatandaş, klimanın icat edilişinin 121´inci yıl dönümü nedeniyle Amerikalı mühendis Willis Haviland Carrier anısına tatlı dağıttı. Carrier için dua edenlerden Mehmet Saygın, "Klima olmasaydı çok sıkıntı yaşardık, uyuyamazdık" dedi.

        Afrika ve Basra sıcak hava ataklarının ardından üçüncü sıcak hava dalgasının beklendiği günlerde Adana´da gölgede 40 dereceyi aşan kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi. Yaz ayını bölgedeki serin yaylalarda veya yazlıklarda geçirme imkanı olanlar kentten ayrıldı. İmkanı olmayanlar ise mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayarak ev ve iş yerlerindeki klimalar sayesinde serinliyor. Bir grup vatandaş, 17 Temmuz 1902 yılında icat edilen klimanın Amerikalı mucidi mühendis Willis Haviland Carrier´i anmak için Çukurova ilçesi Bülent Angın Bulvarı´nda bölgedekilere kaymaklı kadayıf dağıttı. Carrier'in fotoğrafının bulunduğu pankartı görüp, klimanın icadının 121´inci yılında ünlü mucide dua eden edenler, dünyanın en önemli buluşlarından birine imza attığını söyledi.

        Klimanın icadının adeta bir mucize olduğunu söyleyen Mehmet Saygın, "Özellikle Adana halkının gerçekten klimaya çok ihtiyacı var. Böyle bir icadı yaptığı için Allah kendisinden razı olsun. Klima olmasaydı çok sıkıntı yaşardık, yatamazdık, uyuyamazdık" dedi. Saygın, tatlı dağıtan vatandaşlara da teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

        2023-07-19 11:45:08

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