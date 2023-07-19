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        Hafif ticari aracın çarpmasıyla ağır yaralandı; savrulma anı kamerada

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 12:04
        Hafif ticari aracın çarpmasıyla ağır yaralandı; savrulma anı kamerada

        Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA'da yolun karşısına geçerken hafif ticari araç çarpan Erdi Özyiğit (25), metrelerce savrularak ağır yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

        Kaza, dün öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Can yönetimindeki 01 AJE 819 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçen Erdi Özyiğit'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Özyiğit, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özyiğit, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Haberi alan yakınları, kaza yerine gelerek Can'ın aracına saldırdı. Polis ekipleri, araç sürücüsünü gözaltına aldı. Özyiğit'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

        2023-07-19 12:03:21

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