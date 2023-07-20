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        Yüzünü kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyip, motosiklet çaldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 10:10
        Yüzünü kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyip, motosiklet çaldı

        Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da yüzünü kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen Yusuf Sular (23), Furkan Y.´nin park halindeki motosikletini, gidon kilidini kırarak çaldı. Yusuf Sular polis ekiplerince yakalanırken, ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edildi.

        Olay, 27 Haziran saat 05.00 sıralarında Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi´ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Yüzünü kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen Yusuf Sular, Furkan Y.´nin park halindeki motosikletinin gidon kilidini kırıp, sürükleyerek götürdü. Hırsızlık, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde işe gitmek için otoparka inen Furkan Y., motosikletinin çalındığını fark edip, polise ihbarda bulundu. Ekipler, kamera görüntülerinden kimliğini belirlediği Sular´ı, evine yapılan baskında çaldığı motosikletle birlikte yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sular, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen motosiklet ise sahibine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

        2023-07-20 10:09:34

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