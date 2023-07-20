Müşteri olduğu otomobili 710 bin liraya başkasına sattı, sahibine sahte dekont gönderdi

Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da İ.H.D. ile suç ortağı M.G., internetteki ilanı görüp 2 bin lira kapora ödedikleri A.G.´nin otomobilini, aynı sitede satılığa çıkardı. Araca talip olan B.H.´den 710 bin lirasını alan şüpheliler, sahte dekontla A.G.´nin aracı devretmesini sağladı. Dolandırıldığını anlayan A.G.´nin ihbarıyla operasyon düzenleyen polis, İ.H.D. ve M.G. ile onlara yardım eden 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kentte yaşayan A.G., otomobilini satmak için bir internet sitesine ilan verdi. A.G. ile iletişime geçen İ.H.D., aracı satın almak istediğini söyleyip, 2 bin lira kapora gönderdi. İ.H.D., A.G.´nin kaldırdığı ilandaki fotoğrafları kopyalayıp, aynı otomobili satılığa çıkardı. Bu kez aracı satın almak isteyen B.H., İ.H.D. ile iletişime geçti. İ.H.D., A.G.´ye kendisinin şehir dışında olduğunu söyleyip, otomobili bir tanıdığının devralacağını belirtti. İ.H.D.´nin yönlendirmesiyle A.G. ile B.H. noterde buluştu. B.H., araç satış bedeli olarak 710 bin TL´yi şüpheli İ.H.D.´nin banka hesabına gönderdi. İ.H.D. de A.G.´ye sahte dekont gönderip, otomobili B.H.´nin üzerine geçirmesini sağladı.

'KİMSEDEN PARA ALMADIM'

Parayı ödeyip otomobili teslim alan B.H., noterden ayrılırken, paranın kendi hesabına gelmediğini fark eden A.G., dolandırıldığını anlayıp, şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.H.D. ve suç ortağı M.G. ile onlara yardım eden 3 şüphelinin adreslerini belirledi. Operasyon için harekete geçen polis, 5 şüpheliyi adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına aldı. Bilgisine başvurulan otomobili satın alan B.H. ise "Parasını ödeyip otomobili satın aldım, dolandırıcılıkla ilgim yok" dedi. B.H.'nin dolandırıcılıkla bir ilgisinin olmadığı belirlenirken şüpheli İ.H.D. ise ifadesinde, "Kimseden para almadım, olaydan haberim yok" diye savunma yaptı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.H.D. ile M.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-07-20 10:44:54