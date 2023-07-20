Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ağır hasarlı bina, yıkım sırasında çöktü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 13:59
        Ağır hasarlı bina, yıkım sırasında çöktü

        Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA'da, Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar alan 10 katlı apartman, yıkımı yapılırken çöktü. Binanın üzerine devrildiği kafenin bir kısmı yıkıldı.

        Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde depremde ağır hasar alan Övgü Apartmanı'nda çevre güvenliği alınarak yıkım çalışmasına başlandı. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalar sırasında 10 katlı bina aniden çöktü. Bina, yolun karşısındaki kafenin bir bölümünün üzerine yıkıldı. Moloz yığınıyla kaplanan yol da trafiğe kapandı. Binanın çökmesi sırasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Nuri PİR

        2023-07-20 13:59:00

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Müşteri olduğu otomobili 710 bin liraya başkasına sattı, sahibine sahte dekont gönderdi
        Müşteri olduğu otomobili 710 bin liraya başkasına sattı, sahibine sahte dekont gönderdi
        Yüzünü kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyip, motosiklet çaldı
        Yüzünü kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyip, motosiklet çaldı
        ADANA'DA KARDEŞLER ARASINDA MİRAS KAVGASI: 1 YARALI  
        ADANA'DA KARDEŞLER ARASINDA MİRAS KAVGASI: 1 YARALI  
        Adana'da kardeşler arasında miras kavgası: 1 yaralı
        Adana'da kardeşler arasında miras kavgası: 1 yaralı
        Adana'da orta hasarlı hastane için oturma eylemi
        Adana'da orta hasarlı hastane için oturma eylemi
        Hafif ticari aracın çarpmasıyla ağır yaralandı; savrulma anı kamerada
        Hafif ticari aracın çarpmasıyla ağır yaralandı; savrulma anı kamerada