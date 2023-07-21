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        2 kişinin öldüğü akraba kavgası, `Hasımlarla iş birliği yaptınız´ iddiası üzerine çıkmış

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 10:11
        2 kişinin öldüğü akraba kavgası, `Hasımlarla iş birliği yaptınız´ iddiası üzerine çıkmış

        Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da akraba iki grup arasında çıkan, Aydın Daş (53) ile Adnan Omay´ın (40) öldüğü silahlı kavgaya karışan 5 şüpheli yakalandı. Kavgayı başlatan telefon konuşmasında Mehmet Omay´ın (36), Daş´a, "Siz bizim hasımlarımızla iş birliği yapıp, bizi satıyorsunuz" dediği ortaya çıktı.

        Olay, 6 Temmuz saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi´nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Aydın Daş ile akrabası Mehmet Omay, telefonda tartıştı. Bunun üzerine Omay ile ağabeyi Adnan Omay, yeğeni Muhammet Yılmaz Omay (21) ve arkadaşı Emrah Silindir (43), Daş´ın evinin bulunduğu sokağa gitti. Omay ile beraberindekiler, Daş ve yeğenleri Kemal Daş (27), Baran Özgül (27) ile Zülfü Barış Özgül (22) ile karşılaşınca kavga çıktı. Taraflar, yaşanan arbedenin ardından birbirlerine tabancayla ateş açtı. Aydın Daş ile Adnan Omay vurulurken, şüpheliler ise kaçtı. Hastaneye kaldırılan Daş ile Omay, hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin adreslerini belirleyip, eş zamanlı baskın yaptı. Polis, çatışmaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise olayda kullanılan 6 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Yılmaz Omay, Emrah Silindir, Kemal Daş, Baran Özgül ve Zülfü Barış Özgül, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Bu arada, görgü tanıklarının ifadesine göre, kavgayı başlatan telefon konuşmasında Mehmet Omay´ın, Aydın Daş´a, "Siz bizim hasımlarımızla iş birliği yapıp, bizi satıyorsunuz" dediği, bunun üzerine küfürleştikleri ortaya çıktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

        2023-07-21 10:10:45

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