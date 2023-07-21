Devrilen otomobilden fırlayan sürücü, başını asfalta çarpıp öldü

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da devrilen otomobilin pencere camından fırlayıp başını asfalta çarpan sürücü Mustafa Çıngır (30), hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı´nda meydana geldi. İşe gitmek için yola çıkan Mustafa Çıngır´ın kontrolünü yitirdiği 33 CHV 46 plakalı otomobil, devrildi. Kaza sırasında emniyet kemeri takılı olmayan Çıngır, otomobilinin pencere camından yola fırlayıp, başını asfalta çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çıngır´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Çıngır´ın cenazesi, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-07-21 10:54:41