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        Salça sürülen paketlerdeki uyuşturucuyu `Barbara´ buldu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 14:07
        Salça sürülen paketlerdeki uyuşturucuyu `Barbara´ buldu

        Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da otoyolda takibe alınıp, uygulama noktasında durdurulan otomobilde narkotik köpeği `Barbara´ ile yapılan aramada valizlerdeki paketlerde 27 kilo esrar ele geçirildi. Paketlerin üzerine eğitimli köpeklerin koku almasının önüne geçmek için biber salçası ve zeytin yağı sürüldüğü belirlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda takibe alınan otomobil, uygulama noktasında durduruldu. Sürücü Halil İbrahim G. ile yanındaki Nazlı G. ve Kadir E. indirilerek araçta narkotik köpeği `Barbara´ ile arama yapıldı. Barbara, otomobilin bagajındaki valizlere tepki verdi. Açılan valizlerde, eğitimli köpeklerin koku almaması için dışına biber salçası ve zeytin yağı sürülmüş 38 paket bulundu. Paketlerin içerisinden 27 kilo esrar çıktı.

        SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerden Halil İbrahim G., sorgusunda, uyuşturucunun kendisine ait olduğunu, paraya ihtiyaç duyduğu için tanımadığı birinden satın aldığını ve pişmanlık duyduğunu söyledi. Diğer şüpheliler ise uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü.

        İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Halil İbrahim G. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

        2023-07-21 14:06:30

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