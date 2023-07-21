Dorukhan Toköz Adana Demirspor´da

ADANA, (DHA) Adana Demirspor, son olarak Trabzonspor´da forma giyen orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz´ü renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adana ekibi, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor´dan ayrılan 27 yaşındaki milli futbolcu ile 3+1 yıllığına sözleşme imzaladı.

Trabzonspor forması ile iki sezonda toplam 41 maça çıkan Dorukhan Toköz, 2 gol kaydetti. Dorukhan, geçen sezon yaşadığı sakatlıktan dolayı uzun süre formasından uzak kalmıştı.

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)

2023-07-21 18:43:29