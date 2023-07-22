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        RAYLARDAN GEÇMEK İSTERKEN YÜK TRENİNİN ÇARPMASIYLA CANINDAN OLDU

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 03:45
        RAYLARDAN GEÇMEK İSTERKEN YÜK TRENİNİN ÇARPMASIYLA CANINDAN OLDU

        ADANA'da, raylardan yolun karşısına geçmek isteyen Erdil Yılmaz (54), yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Kaza, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. Raylardan yolun karşısına geçmek isteyen Erdil Yılmaz'a, Mersin yönünde ilerleyen yük treni çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni, savcı ve polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Tren ise çalışmaların ardından güzergahına devam etti.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor. (DHA)Görüntü Dökümü

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        Hemzemin geçitteki kapalı bariyerler

        Polisin çekti güvenlik şeridi

        Polis ve itfaiye araçları

        Trenden genel görüntü

        Kaza yerindeki polislerHaber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

        DHA-Gündem Türkiye-Adana / Seyhan Haber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) 

        2023-07-22 03:44:51

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