Adana´da `torbacı´ operasyonu: 3 gözaltı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, uyuşturucu madde satışı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan İsmail A. (28) tutuklandı, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, `torbacı´ diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polis, Seyhan ile Yüreğir ilçelerinde satış yaptığı belirlenen İsmail A., Murat A. (21) ile S.B.A.´nın (16) adreslerine baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda 69 uyuşturucu etkili hap, 1,29 gram metamfetamin, 419,55 gram esrar, 8,32 gram kokain, 2 kök Hint keneviri ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Murat A. ile S.B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-07-22 09:53:37