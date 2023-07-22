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        Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 14:17
        Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem

        Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın (AFAD) merkez üssünü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 13.37'de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

        2023-07-22 14:16:20

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