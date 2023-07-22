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        Adana'da anız yangını ormana sıçradı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 14:45
        Adana'da anız yangını ormana sıçradı

        Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde anız yangını ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Saimbeyli ilçesi Ayvacık Mahallesi´nde anızların ateşe verdiği tarlada, alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 50 personel ve 9 arazözle havadan 2 helikopterle de havadan müdahale edildi. 10 dönümlük alanda etkili olan yangına müdahale sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

        2023-07-22 14:44:39

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