Adana'da anız yangını ormana sıçradı
Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde anız yangını ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Saimbeyli ilçesi Ayvacık Mahallesi´nde anızların ateşe verdiği tarlada, alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 50 personel ve 9 arazözle havadan 2 helikopterle de havadan müdahale edildi. 10 dönümlük alanda etkili olan yangına müdahale sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2023-07-22 14:44:39