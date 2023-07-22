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        İki kardeş, borç- alacak nedeniyle tartıştıkları hayvancıyı tabancayla ağır yaraladı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 18:27
        İki kardeş, borç- alacak nedeniyle tartıştıkları hayvancıyı tabancayla ağır yaraladı

        Güven ÖZGÜL/ ADANA, (DHA)ADANA'nın Çukurova ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Basri Algın (50), borçalacak nedeniyle tartıştığı Şahin G. ve kardeşi Savaş G.'nin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. 

        Olay, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Şambayadı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hayvancılıkla uğraşan Basri Algın, Kurban Bayramında kendisinden veresiye koyun isteyen Şahin G. ve Savaş G.'den alacağını istedi. Şahin ve Savaş G. kardeşler, Algın'ı evlerine yakın bir adrese çağırarak ödeme yapacaklarını söyledi. Olay yerine giden Algın ve kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şahin ve Savaş G., yanlarında getirdiği tabancayla Algın'a ateş açıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Algın'ı ilk müdahalenin ardından civardaki hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Algın'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Şahin G. yakalanarak gözaltına alınırken, kaçan Savaş G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Güven ÖZGÜL

        2023-07-22 18:26:35

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