HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına bıçaklı saldırı; il başkanı yaralandı, il sekreteri öldü (1)

Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda il başkanı Salih Demir yaralandı, il sekreteri Sacit Pişkin ise yaşamını yitirdi. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, il binasına girerek HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişkin'e yönelik bıçaklı saldırı düzenledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İl başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişkin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İl Sekreteri Sacit Pişkin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis, İl Başkanlığı önünde geniş güvenlik önlemi aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Yusuf KANTARLI

2023-07-22 19:17:09