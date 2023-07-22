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        HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına bıçaklı saldırı; il başkanı yaralandı, il sekreteri öldü (3)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 21:18
        HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına bıçaklı saldırı; il başkanı yaralandı, il sekreteri öldü (3)

        BAKANLARDAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına gerçekleştirilen bıçaklı saldırıya ilişkin "Bugün saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına A.S. isimli şahıs tarafından bıçaklı bir saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Sayın Salih Demir'e acil şifalar, saldırıda hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" ifadelerinde bulundu. 

        'ADLİ SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR'

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "HÜDA PAR Adana İl Başkanı Sn. Salih Demir ve İl Sekreteri Sn. Sacit Pişgin'e İl Binasında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırı sonucu hayatını kaybeden Sn. Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, tedavisi devam eden Sn. Salih Demir'e Allah'tan acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli adli soruşturma başlatılmış olup bir şahıs gözaltına alınmıştır. Menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için adli soruşturma devam etmektedir. Merhumun ailesine ve HÜDA PAR teşkilatına başsağlığı diliyorum" dedi. 

        'HÜDA PAR CAMİASINA TAZİYELERİMİZİ İLETİYORUZ'

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ve İl Sekreteri Sacit Pişgin'i hedef alan vahşi saldırıyı lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Sacit Pişgin'e Yüce Allah'tan rahmet, yaralı Salih Demir'e acil şifalar diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz faili derhal yakalamış olup tahkikatı derinlemesine yürütmektedir. Siyaseti hedef alan şiddetin üzerine gidilecek; hadise her yönüyle aydınlatılacaktır. HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi. (DHA)Düzgün Barış DENİZ/ ANKARA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Düzgün Barış DENİZ

        2023-07-22 21:17:09

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