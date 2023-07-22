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        HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına bıçaklı saldırı; il başkanı yaralandı, il sekreteri öldü (4)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 21:58
        HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına bıçaklı saldırı; il başkanı yaralandı, il sekreteri öldü (4)

        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırı sonucu hayatını kaybeden HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'e rahmet dileyerek, "Menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybeden HÜDA-PAR Adana İl Sekreteri Sn. Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, yaralanan İl Başkanı Sn. Salih Demir'e acil şifalar diliyorum. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan adli soruşturma devam etmektedir" ifadelerinde bulundu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Düzgün Barış DENİZ

        2023-07-22 21:57:13

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