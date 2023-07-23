HÜDA PAR ADANA İL BAŞKANLIĞI BİNASINA BIÇAKLI SALDIRI; İL BAŞKANI YARALANDI, İL SEKRETERİ ÖLDÜ (5)

OLAY SONRASI GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIAdana'da HÜDA PAR İl Başkanlığı binasına yapılan bıçaklı saldırıda ölen il sekreteri Sacit Pişgin ve ağır yaralanan il başkanı Salih Demir'in olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; Demir ve Pişgin'in saldırının ardından kanlar içerisinde il binasının iç kısmından kadınların çalışma ofisine sığındığı, ayrıca, Pişgin´in ayakta durmakta zorlandığı anlar yer aldı. Öte yandan, il başkanı Demir´in ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüleriHaber: Yusuf KANTARLI, ADANA(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2023-07-23 02:30:32