Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Norveç somonunda parazite rastlandı; Türk somonuna bulaşabilir 

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 10:26
        Norveç somonunda parazite rastlandı; Türk somonuna bulaşabilir 

        Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)ÇUKUROVA Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Ana Bilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, Türkiye'deki marketlerde satılan Norveç somonları üzerinde yaptığı araştırmada 'Lepeophtheirus salmonis' cinsi parazite rastladı. Türk somonlarında bu parazite rastlanmadığını ancak taşınarak bulaşma riski olduğunu belirten Prof. Dr. Özak, "Bu tarz problemlerin önüne geçebilmek için canlı balık ithalinin son derece kontrollü bir şekilde yapılması lazım" dedi.

        Halk arasında 'balık biti' ya da 'deniz biti' olarak bilinen ve Türkiye'de 24 çeşidi bulunan parazitler, balıkların derisine yapışarak hem kan emiyor hem de üretim ortamlarında çok fazlalaştığında toplu balık ölümlerine neden oluyor. İnsan sağlığı açısından tüketildiğinde bir olumsuzluk yaratmayan parazitlerle ilgili Türkiye genelinde çalışma yürüten Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Argun Akif Özak, marketlerde satılan Norveç somonlarını incelemeye aldı.

        Araştırma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Özak, "Birden fazla markette satılan Norveç somonları üzerinde inceleme yaptık. Araştırmalarımız sonucunda ithal edilen somonların üzerinde 'Lepeophtheirus Salmonis' familyasından parazit olduğunu tespit ettik. Ayrıca Karadeniz'deki çiftliklerden aldığımız numuneleri de inceledik. Yaptığımız araştırmalarda bu cins parazite rastlamadık. Önümüzdeki yıllarda böyle bir problemin oluşmayacağının bir garantisi yok" dedi.

        'BU PARAZİTLERİN TAŞINMA OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK'

        Türk somonu sektörünün her yıl biraz daha büyüdüğünü ve 2022 yılında 50 bin ton Türk somonu ihracatının yapıldığını hatırlatan Prof. Dr. Özak, "Hızla büyüyen Türk somonu sektöründe bu tarz problemlerin önüne geçebilmek için canlı balık ithalinin son derece kontrollü bir şekilde yapılması lazım. Üreticilerimizi uyarmak istiyorum. Yurt dışından canlı balık ithalinde bu parazitlerin taşınma olasılığı çok yüksek. Bizler üreticilerimizle irtibat halindeyiz. Bu parazitler, balıkların dış yüzeyine tutunup, balığın dış deri yüzeyine zarar veriyor. Bu tahribat, kan damarlarına kadar ulaşıp, balıktan beslenmeye başlıyor. Balığın üzerinde aşırı miktarda çoğaldıklarında ise ciddi anlamda ölümlere neden oluyor. Bu da çok ciddi miktarda ekonomik kayıp demek" diye konuştu.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

        2023-07-23 10:25:49

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        İngilizler duyurdu: Cimbom istiyor!
        İngilizler duyurdu: Cimbom istiyor!
        HÜDAPAR binasına bıçaklı saldırı
        HÜDAPAR binasına bıçaklı saldırı
        Afyonkarahisar'da işçi minibüsü devrildi
        Afyonkarahisar'da işçi minibüsü devrildi
        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!

        Benzer Haberler

        HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
        HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
        HÜDA PAR ADANA İL BAŞKANLIĞI BİNASINA BIÇAKLI SALDIRI; İL BAŞKANI YARALANDI, İL SEKRETERİ ÖLDÜ (5)
        HÜDA PAR ADANA İL BAŞKANLIĞI BİNASINA BIÇAKLI SALDIRI; İL BAŞKANI YARALANDI, İL SEKRETERİ ÖLDÜ (5)
        HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına bıçaklı saldırı; il başkanı yaralandı, il sekreteri öldü (5)
        HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına bıçaklı saldırı; il başkanı yaralandı, il sekreteri öldü (5)
        HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına bıçaklı saldırı; il başkanı yaralandı, il sekreteri öldü (4)
        HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına bıçaklı saldırı; il başkanı yaralandı, il sekreteri öldü (4)
        HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına bıçaklı saldırı; il başkanı yaralandı, il sekreteri öldü (3)
        HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına bıçaklı saldırı; il başkanı yaralandı, il sekreteri öldü (3)
        GÜNCELLEME - HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir bıçaklı saldırıda yaralandı, il sekreteri öldü
        GÜNCELLEME - HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir bıçaklı saldırıda yaralandı, il sekreteri öldü