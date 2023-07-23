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        HÜDA PAR il sekreterini öldürüp, il başkanını ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 15:29
        HÜDA PAR il sekreterini öldürüp, il başkanını ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

        Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da HÜDA PAR İl Başkanlığı´nda namaz kıldıkları sırada İl Sekreteri Sacit Pişgin´i (33) bıçaklayarak öldürüp, İl Başkanı Salih Demir´i (62) ise ağır yaralayan A.S. (71), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında meydana geldi. İl binasına giren A.S., HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir ile İl Sekreteri Sacit Pişgin´i namaz kıldıkları sırada bıçakla karınlarından yaralayıp, kaçtı. Demir ile Pişgin´in, kanlar içerisinde il binasından çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Demir ile Pişgin´i ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Pişgin, hayatını kaybetti.

        İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, saldırının ardından kaçan şüpheli A.S.´yi, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Öte yandan, hastanede tedavisi devam eden Salih Demir'in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

        2023-07-23 15:28:19

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