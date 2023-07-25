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        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 09:05
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem

        Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın (AFAD) merkez üssünü Adana'nın Kozan ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.44'te oldu. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde paniğe neden oldu. Vatandaşlar evlerinden ve işlerlerinden kendilerini sokağa attı. Bölgede herhangi bir hasar olup olmadığı araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can CELİK

        2023-07-25 09:04:32

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