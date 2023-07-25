Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem (2)

KULLANILMAYAN 2 BİNANIN DUVARLARI YIKILDI, YOLA KAYA DÜŞTÜ

Adana'nın Kozan ilçe merkezli depremde Feke ilçesi Uğurlubağ Mahallesi'nin dağlık alanından yola kaya parçaları düştü. Uğurlubağ Mahallesi'ni Kozan ilçesine bağlayan kara yolu ise kapandı. Kozan'da ayrıca kullanılmayan eski 2 binanın duvarları yıkıldı. Adana'da 6 Şubat depreminde ağır ve orta hasar alan binalarda hasar olup olmadığı araştırılıyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2023-07-25 09:32:53