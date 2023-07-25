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        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem (3)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 10:04
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem (3)

        2 KİŞİ BALKONDAN ATLADI

        Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği komşu Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 kişi paniğe kapılıp, balkondan atladı. 2'nci kattaki evlerinin balkonundan atlayan 2 vatandaş, kaldırıldıkları Kadirli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ise bazı ahırlar yıkıldı.

        Adana Valisi Süleyman Elban Adana'daki orta ve ağır hasarlı binaların tarandığını şu ana kadar herhangi bir sorun olmadığını bildirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Bekir KARAKOCA

        2023-07-25 10:03:34

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