Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem (7)

BAKAN KOCA : DEPREMDEN 8 KİŞİ ETKİLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, "Bu sabah meydana gelen Adana Kozan merkezli depremde Adana'da 2 kişi yüksekten atlama ve eşya düşmesine, Osmaniye'de ise 6 kişi yüksekten atlama ve düşmeye bağlı olarak olaydan etkilenmiştir. Depremden etkilenen kişiler olay yerine görevlendirilen 8 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir. Hastalarımıza ve depremden etkilenen halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

DAĞDAN KOPAN KAYA PARÇALARI EVE GİRDİ

Deprem nedeniyle Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gafarlı köyündeki dağdan kaya parçaları koptu. Kayalardan biri, köydeki müstakil eve çarptı, duvar yıkıldı. Kaya parçalarının girdiği evde hasar oluştu, evdekiler yara almadan kurtuldu. (DHA)

ANKARA-ADANA, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL-Efendi ERKAYIRAN

2023-07-25 13:00:45