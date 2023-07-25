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        Husumetli ik ailenin taşlı, sopalı kavgasına özel harekat polisi müdahale etti: 2 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 18:21
        Husumetli ik ailenin taşlı, sopalı kavgasına özel harekat polisi müdahale etti: 2 yaralı

        Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da husumetli iki aile sokakta birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Bir türlü sakinleştirilemeyen grup, özel harekat polisinin tüfekle havaya ateş açması sonrası ayrıldı. Sopalar nedeniyle 2 kişinin hafif yaralandığı olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi´nde meydana geldi. Husumetli iki aile sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler, tarafları sakinleştiremeyince özel harekat polisinden destek istedi. Polisin müdahalesine rağmen taraflar birbirlerine saldırmaya devam edince, olay yerine gelen özel harekat polisi uzun namlulu tüfeklerle havaya ateş açtı. Güçlükle ayrılan taraflardan 2 kişi sopa darbeleriyle yaralandı. Polis ekipleri iki gruptan kavgaya karıştığı belirlenen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. soruşturma sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

        2023-07-25 18:20:16

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