Ses yüzünden husumetli iki komşusuna pompalı ile ateş açıp, intihar etti: 2 ölü, 1 yaralı

Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADANA'da kahvehane işletmecisi Muhammet Ali Binen, gürültü meselesi yüzünden aralarında husumet oluşan komşuları Tugay Kopal (36) ve Mahir Palamut'a (33) pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Kopal, hayatını kaybederken Palamut ise ağır yaralandı. Binen olaydan sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede kahvehane işleten Muhammet Ali Binen, birkaç gün önce mekanda yüksek sesli müzik çaldığı gerekçesiyle komşuları Tugay Kopal ve Mahir Palamut ile tartıştı. Tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, taraflar arasında husumet oluştu. Akşam saatlerinde otomobiliyle iş yerinin önüne gelen Binen, husumet yaşadığı Kopal ve Palamut ile bir kez daha tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinden pompalı av tüfeğini çıkaran Binen, Kopal ve Palamut'a ateş açtı. Saçmaların başlarına isabet ettiği 2 kişi, kanlar içinde yere yığılırken, Binen bu kez tüfeği kendi başına dayayıp ateşledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kopal ve Binen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Palamut ise ambulans ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kopal ve Binen'in cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ağır yaralı Palamut'un ise yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Eser PAZARBAŞI

2023-07-25 21:27:04