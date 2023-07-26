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        'Güneş enerjileri, depremde binanın yıkılmasına katkıda bulunur' görüşü şehir efsanesi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 10:55
        'Güneş enerjileri, depremde binanın yıkılmasına katkıda bulunur' görüşü şehir efsanesi

        Can ÇELİK-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)-TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, "Binalarda güneş enerjilerinin getireceği ağırlık, halk tabiri ile devede kulaktır. 'Güneş enerjileri, binalara ek yük veriyor', `Güneş enerjileri, depremde binanın yıkılmasına katkıda bulunur' görüşü şehir efsanesi" dedi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden derinden etkilenen ve dün meydana gelen Kozan merkezli 5.5 büyüklüğündeki deprem ile tekrar sarsılan Adana'da, korku devam ediyor. Birçok kişi evlerinde veya iş yerlerinde çeşitli önlemler alarak olası bir deprem anında korunmanın yollarını arıyor. Son dönemde halk arasında yayılan 'Binaların üzerindeki su depolu güneş enerjisi sistemleri ağırlık yapıyor, deprem anında yıkıma sebep olabilir' söylentileri üzerine bazı apartman sakinleri de güneş enerjilerini sökmeye başladı. İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, bu düşüncenin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

        'BİLİMLE VE TEKNİKLE HİÇBİR ALAKASI YOK'

        Kentteki binaların mühendislik hizmeti alınarak inşa edildiğini hatırlatan Aksungur, deprem yönetmeliğine göre yapılan bu binaların standart seviyedeki yükleri taşıyacak kapasitede olduğunu söyledi. Deprem sonrası güneş enerjilerinin binalara yük olduğuna dair söylentilerin son bulması gerektiğini anlatan Aksungur, "Binalarda güneş enerjilerinin getireceği ağırlık, halk tabiri ile devede kulaktır. Güneş enerjisi çevre illerin de faydalandığı etkili bir su ısıtma sistemidir. 'Güneş enerjileri, binalara ek yük veriyor', `Güneş enerjileri, depremde binanın yıkılmasına katkıda bulunur' görüşü şehir efsanesi. Bu düşüncenin bilimle ve teknikle hiçbir alakası yoktur. Güneş enerjisinin binaya hiçbir zararı olmaz. Ekonomik açıdan da kullanıcılara yarar sağlayacaktır" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

        2023-07-26 10:54:01

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