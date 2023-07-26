Adana'da sıcakta 'dondurma kebap'

ADANA,(DHA)ADANA Seyhan Belediyesi, gölgede 40 dereceyi aşan sıcak hava nedeniyle dondurma dağıtımı etkinliği düzenledi. Etkinlikte, dondurma kuşbaşı et gibi doğranıp şişe takılarak 'dondurma kebap' yapılıp vatandaşlara dağıtıldı.

Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda bulunan Özgür Kadın Parkı'ndaki Kadın Kafe önünde, Seyhan Belediyesi İmar A.Ş. ve bir firmanın iş birliği ile dondurma dağıtıldı. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da satırla kestiği dondurmaları çocuklara ikram etti. Etkinlikte dondurma, kuşbaşı et gibi doğranıp şişlere takılarak soğuk mangala dizildi. Mangal üzerinde Adana kebabı andıran 'dondurma kebap' vatandaşlara dağıtıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2023-07-26 11:40:25