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        Adana'da çocuklar su parkında serinledi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:50
        Adana'da çocuklar su parkında serinledi

        Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da sıcaklardan bunalan çocuklar kent merkezindeki su parkında serinlemeye çalıştı.

        Kavurucu sıcakların etkili olduğu Adana'da  birçok vatandaş sıcaktan korunmak için kentteki parklara ve gölgelik alanlara sığınırken çocuklar ise serinlemenin eğlenceli yollarını aradı. Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi´ndeki parka gelen çocuklar, burada bulunan su parkında hem ıslandı hem eğlendi. Çocuklar su fıskiyelerinin altında serinlerken aileleri ise parklardaki banklarda oturarak onları seyretti.

        `BURASI BİZE NEFES ALDIRIYOR´

        İki çocuğunu su parkına getiren ve onlarla birlikte ıslanarak eğlenen Tolga Tolay, çocuklarının burada zaman geçirmekten çok hoşlandığını belirleterek, "Burası bize nefes aldırıyor. Zemini, sakatlanmayı önlemeye yönelik tasarlandığı için oldukça güvenli bir su parkı. Çocuklar çok eğleniyor. Su da çok temiz. 40 yıldır Adana´dayım ve bu park sıcaklardan kurtulmaya yönelik yapılan en güzel hizmetlerden biri bence. Yaz boyu buradayız" dedi.

        Tolay´ın oğlu Tibet (11) ise suyu çok sevdiğini sıcağa dayanmakta zorlandığı için çareyi su parkında bulduğunu söyledi.

        'RÜZGAR ESMİYOR'

        Çocuğunu su parkına getiren Seyhan Kılıç da, Adana sıcağıyla başa çıkmanın zor olduğunu, bu tarz yerlere geldiklerini söyledi. Sıcaktan evde dahi duramadıklarını anlatan Kılıç, "Balkona çıksan dahi hiçbir şekilde rüzgar esmiyor. Serinlemenin en güzel yolu, çocukları bu tarz parklara getirmek. Onlar, buraya gelmek için can atıyor. Güneşin altında 1 dakika dursan Adana sıcağı insanı eritiyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

        2023-07-26 16:50:00

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