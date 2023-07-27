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        BORÇ- ALACAK TARTIŞMASINDA KAYINBİRADERİNİ TABANCAYLA AĞIR YARALADI  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 00:12
        BORÇ- ALACAK TARTIŞMASINDA KAYINBİRADERİNİ TABANCAYLA AĞIR YARALADI  

        ADANA'da Mehmet F., borçalacak nedeniyle tartıştığı eniştesi Ramazan D. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.Olay, saat 22.30 sıralarında Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında borçalacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen Mehmet F. ile eniştesi Ramazan D., sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan D., belindeki tabancayı çıkartarak kayınbiraderine peş peşe ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mehmet F. kanlar içerisinde kalırken, Ramazan D. ise olay yerinden kaçtı. Mehmet F., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.YAKALANDIÖte yandan olayın ardından kaçan şüpheli Ramazan D., Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Görüntü Dökümü

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        Olay yeri

        Yerdeki tabanca

        Olay yeri inceleme polisinin çalışmasıHaber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

         

        DHA-Gündem Türkiye-Adana / Seyhan Haber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) 

        2023-07-27 00:11:05

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