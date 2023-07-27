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        ÇALINTI OTOMOBİL İLE POLİSTEN KAÇTI, KAZA YAPINCA YAKALANDI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 06:58
        ÇALINTI OTOMOBİL İLE POLİSTEN KAÇTI, KAZA YAPINCA YAKALANDI

        ADANA'da düz kontak yaparak çaldığı otomobil ile polisin 'dur' ihtarına uymayan M.A., sinyalizasyon direğine çarpınca yakalandı. Saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, şüphelendiği 31 LK 448 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücü, daha sonra Kıyıboyu Caddesi'ne çıkarak, kaçışını sürdürdü. Polis ekibinin durumu telsizle bildirmesi üzerine şüphelinin kaçış güzergahlarında önlem alındı. Polisin takibi sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Gürselpaşa Mahallesi yakınlarında sinyalizasyon direğine çarptı. Araçtan inip, yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda isminin M.A. olduğu saptanırken, otomobilin ise düz kontak yapılarak çalındığı belirlendi. Otomobili kendisinin çalmadığını savunan şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü

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        Şüphelinin kelepçenelip, gözaltına alanması

        Şüphelinin polis aracına bindirilmesi

        Şüphelinin polisten kaçtığı ve kaza yaptığı çalıntı otomobilHaber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

         

        DHA-Gündem Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

        2023-07-27 06:57:05

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