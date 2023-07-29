Çarşaf giyip kuyumcudan 200 gram altın çaldı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da yüzük bakma bahanesiyle kuyumcuya giren çarşaflı 4 kadından 3´ü iş yeri sahibi Ahmet S.´yi oyalarken, diğeri el çabukluğuyla 200 gram hurda altını çaldı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçış güzergahındaki kameraları inceleyen polis, bir süre sonra yüzlerini açan şüphelilerin kimliklerini tespit edip, Kırıkkale´deki adreslerine yapılan operasyonla 2´sini yakaladı.

Olay, 17 Temmuz'da saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi´nde meydana geldi. Çarşaflı 4 kadın, Ahmet S.´nin kuyumcu dükkanına girip, yüzük alacaklarını söyledi. Ahmet S., tabladaki yüzükleri kadınlara gösterirken, şüphelilerden biri tezgahın arkasına geçip, 200 gram hurda altını el çabukluğuyla aldı. Durumdan şüphelenen Ahmet S., kadınların kuyumcudan çıkmasını engelleyip, yüzükleri saydı. Yüzüklerde eksik çıkmayınca, şüpheliler kuyumcudan çıktı. Bir süre sonra güvenlik kamerası kayıtlarına bakan Ahmet S., hurda altınlarının çalındığını fark edip, polise ihbarda bulundu.

YÜZLERİNİ AÇTIKLARI ANLAR KAMERADA

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İş yerindeki kamera görüntülerinden şüphelilerin eşkalleri belirlenemedi. Kaçış güzergahlarındaki 200´e yakın güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelilerin Meydan Mahallesi´nde yüzlerini açıp, çaldıkları altınları da giysilerinin içine sakladığını saptadı. Şüphelilerin, hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Döndü P. (34), Derya P. (41), Filiz K. (22) ve S.P. (16) olduğu, Kırıkkale´de yaşadıkları ve hırsızlık için kente geldikleri tespit edildi.

KIRIKKALE'DE YAKALANDILAR

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, Kırıkkale´de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda şüphelilerden Döndü P. ile kuzeni Derya P. gözaltına alındı, Filiz K. ve S.P. ise bulunamadı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çalınan altına ulaşılamadı.

Kırıkkale Adliyesi´nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hakim karşısına çıkan Döndü P. ile Derya P., tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-07-29 11:14:06