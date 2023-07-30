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        600 milyon TL'lik altınla kaçtığı iddia edilen kuyumcu yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 10:39
        600 milyon TL'lik altınla kaçtığı iddia edilen kuyumcu yakalandı

        Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-ADANA'da kar vaadi ile mahallelinin 600 milyon TL'lik altınını alıp, kaçtığı iddiasıyla aranan kuyumcu Atahan K. (45), İzmir'in Bornova ilçesinde yakalandı.

        Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Atahan K., iddiaya göre; kar vaadi ile mahallelinin güvenini kazanıp, altınlarını almaya başladı. Atahan K., altınlarını kendisine getirenlere kar paylarını ödedi daha sonra da iş yerini kapatıp, kayıplara karıştı. Dolandırıldıklarını anlayan mahalleli, 600 milyon TL'lik altınlarını alıp, kaçtığı iddiasıyla Atahan K.'den şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        TANINMAMAK İÇİN PERUK TAKMIŞ

        Ekipler, Atahan K.'nin İzmir'e kaçtığını ve tanınmamak için peruk takarak gezdiğini belirledi. Bornova ilçesindeki bir evde saklandığı tespit edilen Atahan K, Adana ve İzmir polisinin ortak operasyon ile gözaltına alındı. Emniyete götürülen Atahan K., ifadesinde, "Mahallede altınlarını veren kişiler, bir süre sonra daha fazla kar payı istemeye başladı. Sonra da iş yerim kurşunlandı. Can güvenliğim olmadığı için kaçmak zorunda kaldım. Söyledikleri kadar değil; 10-20 milyon TL borcum var. Evimi satılığa çıkardım, paralarını ödeyeceğim" dedi. Atahan K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan Atahan K.'nin iş yerinin kurşunlandığı anların, güvenlik kamarası görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

        2023-07-30 10:38:36

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