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        Adana´da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 20:09
        Adana´da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA´nın Kozan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak devrilen traktörün altında kalan Vedat Gök (63) hayatını kaybetti, Rifat Temizkan (50) ise yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Ferhatlı Mahallesi´nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, yol kenarındaki çalılık alana devrildi. Kazada, Rifat Temizkan ile Vedat Gök, traktörün altında kaldı. Yoldan geçenlerin ihbarıyla, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Vedat Gök, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Temizkan´ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

        2023-07-30 20:08:33

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