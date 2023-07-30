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        Kamyonetle seyir halindeyken silahlı saldırıda hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 21:46
        Kamyonetle seyir halindeyken silahlı saldırıda hayatını kaybetti

        Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)ADANA'da kamyonetle seyir halindeyken, otomobille takip eden kişiler tarafından önü kesilerek silahlı saldırıya uğrayan Ali Çiftçi (32), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Çiftçi, kamyonetle seyir halindeyken, otomobille takip eden kişiler tarafından aracın önü kesildi. Otomobilden inen şüpheliler, tabanca ile kamyonet içindeki Ali Çiftçi'ye peş peşe ateş etti. Saldırının ardından şüpheliler, otomobile olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çiftçi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Çiftçi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çiftçi'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

        2023-07-30 21:45:16

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