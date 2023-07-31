Adana'da 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-ADANA'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan Yusuf A. (21) ile Mehmet A. (24), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Seyhan ilçesi Fevzipaşa ve Havuzlubahçe mahallerinde satış yaptığı belirlenen Yusuf A. ile Mehmet A., gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 kilo 759 gram bonzai ile 35 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf A. ile Mehmet A. tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-07-31 09:58:37