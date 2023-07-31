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        Arkadaşlarını, birlikte kiraladıkları otomobili habersiz aldığı için öldürmüşler

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 10:02
        Arkadaşlarını, birlikte kiraladıkları otomobili habersiz aldığı için öldürmüşler

        Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da arkadaşları Bayram Akbaş'ı (25), tabancayla öldüren Samet Ataş (23) ile Ömercan Aslan (21) yakalanıp, tutuklandı. Şüphelilerin Akbaş´ı, ortak kiraladıkları otomobili kendilerinden habersiz aldığı için çıkan tartışmada öldürdükleri ortaya çıktı.

        Olay, 26 Temmuz'da saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle arkadaşları Bayram Akbaş, Samet Ataş, Ömercan Aslan ve Bayram Y. (22), telefonla aradıkları arkadaşları Bayram Akbaş ile buluşmak için sözleşti. Motosikletle olay yerine gelen 3 şüpheliden Ataş ile Aslan, çıkan tartışmada tabancalarla Akbaş'a ateş açtı. Akbaş, göğüs, bacak ve ayağından vuruldu. Şüpheliler, Akbaş´ın kullandığı kiralık otomobili de alarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Akbaş, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Akbaş, kurtarılamadı.

        KİRALIK OTOMOBİLDE YAKALANDILAR

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin, Ali Hocalı Mahallesi'ne gittiğini belirleyen ekipler, bölgede araştırma yaptı. 3 şüpheli, kiralık otomobilin içinde otururken yakalandı; olayda kullandıkları tabancalar da ele geçirildi.

        Emniyete götürülen şüphelilerden Ataş ile Aslan, sorgularında birbirlerini suçladı. Ataş ve Aslan, öldürdükleri Akbaş ile gezmek için birlikte otomobil kiraladıklarını, olay gecesi Akbaş´ın kendilerinden habersiz aracı alarak Mersin'e gittiğini söyledi. İki arkadaş, bu nedenle Akbaş ile buluştuklarını, çıkan tartışmada da olayın yaşandığı ifade etti.

        İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Samet Ataş ile Ömercan Aslan tutuklanırken, Bayram Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

        2023-07-31 10:01:52

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