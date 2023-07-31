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        Adana'da 10 milyon 370 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 11:52
        Adana'da 10 milyon 370 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

        ADANA, (DHA)ADANA'da jandarma ekipleri, 4 araçta piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 10 milyon 370 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirdi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıçam ilçesinde 4 araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 10 milyon 370 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. 5 şüpheli, adli makamların talimatıyla gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

        2023-07-31 11:51:05

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