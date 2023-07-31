Adana'da 10 milyon 370 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

ADANA, (DHA)ADANA'da jandarma ekipleri, 4 araçta piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 10 milyon 370 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirdi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıçam ilçesinde 4 araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 10 milyon 370 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. 5 şüpheli, adli makamların talimatıyla gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2023-07-31 11:51:05