Adana Demirspor'da Manev ve Akintola rövanş maçı öncesi konuştu

Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi´nde karşılaşacağı CFR Cluj maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Jovan Manev, "Öncelikli hedefimiz gruplara kalmak ve bunun için mücadele gösteriyoruz. Umarım taraftarlarımızın önünde bir sonraki tura geçmenin sevincini yaşarız" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2´nci Eleme Turu ilk maçında Romen ekibi CFR Cluj ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, perşembe günü evinde oynayacağı rövanş karşılaşması için hazırlıklarına devam ediyor. Mavi-lacivertli ekip, ısınma ve taktik antrenmanlarını teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman öncesi Jovan Manev ile David Akintola, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MANEV: TEK DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ, CLUJ MAÇI

Avrupa´daki ilk maçlarından, iyi bir sonuçla ayrıldıklarını kaydeden Manev, "Şimdi tüm konsantrasyonumuz, perşembe günü oynayacağımız maçta. Umarım taraftarlarımızın önünde bir sonraki tura geçmenin sevincini yaşarız. Öncelikli hedefimiz gruplara kalmak ve bunun için mücadele gösteriyoruz. Maçlara adım adım bakmamız gerekiyor. Tek düşündüğümüz Cluj maçı" diye konuştu.

AKİNTOLA: GOL VE ASİST YAPMAYI HER ZAMAN İSTİYORUM

Akintola ise Kluivert´ın sistemine adapte olmaya çalıştıklarını belirterek, "Sezonun ilk maçıydı ve alınan beraberliğin; iyi bir netice olduğuna inanıyorum. Şimdi evimizde, kendi taraftarımızın önünde oynayacağız. Elimizden geleni yapıp, galip gelmek istiyoruz. Daha iyi işler yapabilirim, daha iyi oynayabilirim. Hocamız bizden sürekli en iyisini istiyor. Bunu antrenmanlarda da görüyoruz. Ben de takıma destek olmak adına, goller ve asistler yapmayı her zaman istiyorum" dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Jovan Manev´in açıklamaları

David Akintola´nın açıklamalarıHaber: Anıl ATAR Kamera: Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI

2023-07-31 12:27:48