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        Karışan cenaze mezardan çıkarılıp, yeniden toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 16:03
        Karışan cenaze mezardan çıkarılıp, yeniden toprağa verildi

        Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)-ADANA'da teşhis edilmeden teslim alınan cenaze başkasına ait çıkınca, defnedilen Erdoğan Mertkan'ın (87) cenazesi, gömüldüğü mezarlıktan çıkartılıp, yeniden toprağa verildi.

        Kozan ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Vedat Gök'ün (63) ailesi, bu sabah cenazelerini almaya geldi. Gök ailesi, teşhis etmeden cenazeyi hastane morgundan teslim aldı. Cenaze, Karahamzalı köyü mezarlığında toprağa verildi. Daha sonra aynı morga, gece saatlerinde aniden rahatsızlanıp, hastanede yaşamını yitiren Erdoğan Mertkan'ın yakınları geldi. Yakınları, teşhis sırasında cenazesinin Mertkan'a ait olmadığını anladı. İnceleme sonucunda, Vedat Gök'ün cenazesi yerine yakınlarına Erdoğan Mertkan'ın cenazesinin teslim edildiği ortaya çıktı. Morg görevlileri, Gök ailesi ile görüşüp, durumu bildirdi. Mertkan'ın defnedilen cenazesi, gömüldüğü yerden çıkartılarak yakınlarına teslim edildi. Mertkan'ın cenazesi, yeniden Kozan mezarlığında, Gök'ün cenazesi ise Karahamzalı köyü mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Ali GÖKDAL

        2023-07-31 16:02:25

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