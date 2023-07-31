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        Site bahçesinde oynayan Meliha, sırtına isabet eden yorgun mermi ile vuruldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 18:24
        Site bahçesinde oynayan Meliha, sırtına isabet eden yorgun mermi ile vuruldu

        Anıl ATARYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da oturduğu sitenin bahçesinde oynayan Meliha Beray Ergün (6), sırtına isabet eden yorgun mermi ile vuruldu. Ailesi tarafından götürüldüğü hastanede ameliyatla sırtındaki kurşun çıkarıldıktan sonra iki gün yoğun bakımda kalan talihsiz çocuk, hayati tehlikeyi atlattı. Anne Canan Ergün (34), "Silah sesi duymadık, nereden geldiğini de anlayamadık. Kutlama yaparken silah kullanılmasın, canlarımız yanmasın" dedi.

        Olay, 28 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi´nde meydana geldi. Canan Ergün, oyun oynaması için kızı Meliha Beray Ergün´ü oturduğu sitenin bahçesine indirdi. Bir süre arkadaşlarıyla oynayan Meliha Beray, çığlık atarak annesinden yardım istedi. Sırtındaki kanamayı gören anne Ergün, kızını Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürdü. Yapılan kontrolde Meliha Beray´ın sırtına yorgun mermi isabet ettiği anlaşıldı. Ameliyatla sırtındaki kurşun çıkarılan Meliha Beray, 2 gün yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra servise alındı.

        `BÖCEK ISIRIĞI ZANNETMİŞ´

        Olay anını anlatan Canan Ergün, "Oyun alanında birden bağırdı ve olduğu yere yığıldı. Bir şey battığını düşündük. Hatta kızım da böcek ısırdığını zannetmiş, bu şekilde söyledi. Hastaneye geldiğimizde ultrasona alındı ve kurşun isabet ettiğini öğrendik. Bu duruma inanamadık. Silah sesi duymamıştık, nereden geldiğini de anlayamadık. Kurşun çıkarıldı, tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikesi yok çok şükür" diye konuştu.

        `HER GÜN SSİLAH SESLERİ DUYUYORUZ´

        Yetkililerin, silah kullanımına karşı önlem alması gerektiğini kaydeden anne Ergün, "Yaşadığımız bölgede her gün silah sesleri duyuyoruz. Artık çocuklarımızı evimizin önünde de oynatamayacak mıyız? Sitedeki çocuklar da korkuyor ve aşağı inemiyorlar. Kızım henüz 6 yaşında ve bundan sonra nasıl adapte olacak, bilemiyorum. Kutlama yaparken silah kullanılmasın, canlarımız yanmasın" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI

        2023-07-31 18:23:11

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