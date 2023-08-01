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        Rastgele ateş açıp elektriğin kesilmesine neden oldu, tepki gösteren kuzenini öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 10:19
        Rastgele ateş açıp elektriğin kesilmesine neden oldu, tepki gösteren kuzenini öldürdü

        Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da havaya pompalı tüfekle ateş edip, sokaktaki elektriğin kesilmesine neden olan Abdullah Başbudak (27), kendisine tepki gösteren kuzeni Rafet Deveci´yi (28), çıkan tartışmada tabancayla öldürdü. İfadesinde, "İri yarı olduğu için dövemezdim. Ben de silahla ateş ettim" diyen Başbudak, tutuklandı.

        Olay, 26 Temmuz'da saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi´nde meydana geldi. Sokağa çıkan Abdullah Başbudak, pompalı tüfekle rastgele defalarca ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, elektrik direğine isabet edince sokakta elektrik kesildi. Bunun üzerine Başbudak´ın üst katında oturan kuzeni Rafet Deveci pencereye çıkıp, "Neden silah sıkıyorsun? Elektrikler kesildi" diyerek tepki gösterdi. Başbudak´ın küfretmesiyle başlayan tartışma, Deveci´nin sokağa inmesiyle kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Başbudak, elindeki tüfeği bırakıp, tabancayla Deveci´ye 5 el ateş etti. Göğsüne ve omzuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Deveci, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise kaçtı.

        `MOTOSİKLETLE GEZERKEN YAKALANDI´

        Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Deveci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptığı araştırmada şüpheli Başbudak´ı, Mücahitler Caddesi´nde motosikletle gezerken yakaladı. Emniyete götürülen Başbudak, ifadesinde, "Rastgele ateş ediyordum, yanlışlıkla elektrik direğine denk geldi. Küfürler ederek tepki gösterip, aşağı indi. İri yarı olduğu için dövemezdim. Ben de silahla ateş ettim" dedi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Başbudak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

        2023-08-01 10:18:39

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