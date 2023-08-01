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        Adana'da depremde 42 kişinin öldüğü apartmanla ilgili 3 sanığa 22,5'ar yıl hapis istemi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 17:04
        Adana'da depremde 42 kişinin öldüğü apartmanla ilgili 3 sanığa 22,5'ar yıl hapis istemi

        ADANA,(DHA)ADANA'da 6 Şubat'taki depremlerde yıkılması sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiği Ekim Apartmanı'nın tutuklu yargılanan müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporunda, binada kullanılan beton ve çelik numunelerin, yönetmelikteki yükümlülükleri karşılamadığına yer verildi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´taki depremlerde yıkılan Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Ekim Apartmanı'nın tutuklanan müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile tutuksuz yargılanan teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianame, Adana 1´inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Tamer Erginkoç, Cem Akkaya ve Cüneyt Akkaya hakkında 22 yıl 6´şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        İddianamede, 16 Şubat'ta tutuklanan Cem Akkaya'nın savcılıktaki ifadesine yer verildi. Akkaya, "Normalde diğer müteahhitler 6,5 torba çimento koyarken biz 7,5 torba koyduk. İnşaat yaklaşık 3 yıl kadar sürdü. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

        Tamer Erginkoç da "Söz konusu binada blokların birinin arasında kot farkından kaynaklı toprak kayması yaşanmış. İstinat duvarı yapılması istenilmiş ancak diğer bloğun yönetimi otoparkın daralacağını bahane ederek duvarın yapılmasına izin vermemiş, söz konusu yıkılma da bu yüzden gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

        BİLİRKİŞİ RAPORU

        İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, yapı yükleriyle ilgili standartlar eşliğinde değerlendirilen apartmanın üzerine inşa edildiği zeminde, herhangi bir taşıma gücü veya oturma sorunu tespit edilmediği belirtildi. Apartmanın deprem nedeniyle yıkılmasında zeminden kaynaklı bir neden bulunmadığına vurgu yapılan raporda, "Binadan alınan beton ve çelik numunelerinin anılan binanın yapıldığı yılda yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı, yapılan kusurlu imalattan Tamer Erginkoç, Cem Akkaya ve Cüneyt Akkaya'nın sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır" denildi.

        SANIKLAR BİNANIN YIKILMASINDAN SORUMLU

        Binaya ilişkin görsel ve deneysel olarak teknik yetersizlikler bulunduğu belirtilen iddianamede, "Cüneyt Akkaya'nın işin bitimine kadar gerek malzeme gerekse işçilik yönünden Türk Standartları Enstitüsüne (TSE) uygun hareket etmekle ilgili yükümlülüğünün bulunduğu, sanıkların binanın yıkılmasına neden olan imalat hatalarından sorumlu oldukları, binada kullanılan betonun yapım tarihindeki standartları içermediği tespit edilmiştir. Müteahhitler Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'nın denetim görevini yerine getirmedikleri, binada kullanılan betonun, binanın yapım tarihindeki standartları karşılamadığı, beton kalitesinde yetersizlikler olduğu, öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan sanıkların 42 kişinin ölmesi ve 7 kişinin yaralanmasına neden oldukları ve 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılmaları kamu adına iddia ve talep olunur" ifadelerine yer verildi. Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

        2023-08-01 17:03:46

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