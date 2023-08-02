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        Dolmuş şoförünü, eşine mesaj attığı için öldürmüş

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 09:58
        Dolmuş şoförünü, eşine mesaj attığı için öldürmüş

        Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da dolmuş şoförü Mehmet Kaçhan´ı (25), aracına ateş açıp öldüren Emre Bülent Ağdaş (29), saklandığı adreste yakalandı. Tanınmamak için saçlarını kestirip, bıyık uzatan Ağdaş´ın, eşine mesaj attığı için Kaçhan´a saldırı düzenlediği ortaya çıktı.

        Olay, 8 Mayıs saat 23.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi´nde meydana geldi. Dolmuş şoförü Mehmet Kaçhan, yolcu bulunmayan aracıyla sokaktan çıkmaya çalışırken silahlı saldırıya uğradı. Kaçhan, sırtına ve boynuna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Kaçhan´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçhan´ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

        ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 11 KAYDI BULUNDUĞU BELİRLENDİ

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı düzenleyen şüphelinin, çeşitli suçlardan 11 kaydı bulunan Emre Bülent Ağdaş olduğunu tespit etti. Şüphelinin saklanmış olabileceği çok sayıda adrese baskın yapan polis, Ağdaş´ı bulamadı. Son olarak şüphelinin Çamlıbel Mahallesi´ndeki bir adreste olduğu bilgisine ulaşan polis, operasyon düzenledi. Tanınmamak için saçını kestirip, bıyığını uzattığı öğrenilen Ağdaş, yapılan baskında yakalandı.

        TUTUKLANDI

        Emniyete götürülen Ağdaş, ifadesinde, eşine mesaj attığını öğrenmesi üzerine Mehmet Kaçhan´ı buluşmak için olayın yaşandığı sokağa çağırdığını, çıkan tartışmanın ardından kaçmaya çalışınca da tabancayla ateş açtığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ağdaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

        2023-08-02 09:57:52

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