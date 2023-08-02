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        Yatalak babasını çöplüğe dönen evde yalnız buldu, annesini suçladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 15:34
        Yatalak babasını çöplüğe dönen evde yalnız buldu, annesini suçladı

        Yusuf KANTARLIEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)MUĞLA´da yaşayan Özgür Kapılı (29), Adana'ya ziyaretine geldiği 'Alzheimer' hastası yatalak babası Mehmet Kapılı´yı (58) çöp eve dönen evde, kilo vermiş halde yalnız başına buldu. Mehmet Kapılı hastaneye kaldırılırken, annesi S.K.´nin (49), babasını yalnız bıraktığını öne süren Özgür Kapılı, "Annem vasi olmasına rağmen kendisi ortada yok" dedi. S.K. ise oğlunun eve girip eşyaları kendisinin dağıttığını, amacının babasının bakım parası olan 7 bin 500 lirayı almak olduğunu iddia etti.

        Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi´nde oturan, kentte uzun yıllar fotoğrafçılık yapan 4 çocuk babası Mehmet Kapılı´ya 4 yıl önce geçirdiği bir rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede Alzeheimer ve demans teşhisi konuldu. Zamanla yatağa bağımlı hale gelen Kapılı´ya eşi S.K. bakmaya başladı. Çiftin 2 oğlu, Muğla´nın Bodrum ilçesinde çalışmaya gitti. Diğer iki kızı evlenip, ayrı evde yaşamaya başladı.

        BABASINI ÇÖP EVDE BULDU

        Mehmet Kapılı´nın komşuları, bir süre önce oğlu Özgür Kapılı´yı arayarak, annesinin babasına bakmadığını, sık sık evde yalnız bıraktığını ileri sürdü. Özgür Kapılı´nın aradığı annesi, babasının durumunun iyi olduğunu söyledi. Son günlerde komşularının araması sıklaşınca Özgür Kapılı, Adana´ya geldi. Kapının kilitli olması nedeniyle pencereden giren Kapılı, evin çöpe döndüğünü, yiyeceklerin kurtlandığını ve eşyaların dağınık olduğunu gördü, kilo kaybı yaşayan yataktaki babası için sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Mehmet Kapılı, Çukurova Devlet Hastanesi´ne kaldırdı.

        'NASIL VİCDANINIZ RAHAT´

        Burada tedavi edilen Mehmet Kapılı, daha sonra taburcu edilerek oğluna teslim edildi. Babasını amcasının şalgam dükkanına götüren Özgür Kapılı, burada oda hazırlayıp bakımlarını yapmaya başladı.

        Olay günü çok üzüldüğünü, annesinden şikayetçi olacağını belirten Özgür Kapılı, eve girdiğinde babasının dudaklarının kuruduğunu ve bakkala gidip meyve suyu alarak içirdiğini söyledi. Kapılı, "Dün babamı o evden alarak hastaneye kaldırdım. Yatak yaralarıyla ilgili tedavisi uygulandı. Dün çok kötü durumdaydı. Yıkadık, temizledik. Elimden geldiğinde babamın yanındayım. Suç duyurusunda bulunduk. Babamın raporu çıktıktan sonra güzel bir bakımevine yerleştirmek istiyoruz. Sürekli serum ve ek gıda alması gerekiyor. Şu anda daha huzurlu. Biz 4 kardeşiz. İkiz erkek kardeşimle birlikte Bodrum'da çalışıyorduk. Haberi alır almaz babamın yanına geldik. 2 kız kardeşim babamızla ilgilenmiyor. Annem vasi olmasına rağmen kendisi ortada yok. Buradan kız kardeşlerime sesleniyorum. `Babanız burada siz neredesiniz? Nasıl vicdanınız rahat?´ Tek isteğim babamın iyi bir yerde bakılması" ifadelerini kullandı.

        `SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ´

        Mehmet Kapılı´nın kız kardeşi Emine Özkan ise "Sözün bittiği yerdeyiz. Kim ister kardeşinin bu duruma düşmesini? Biz bu tarz haberleri televizyonda, haberlerde gördüğümüzde içimiz sızlıyordu. Eşinin bizle arası önceden çok iyiydi ama bu saatten sonra kimseye iyi demeyeceğim. Ağabeyim bu duruma düştükten sonra hepimizi uzaklaştırdı" diye konuştu.

        `AMACI EŞİMİN BAKIM PARASINI ALMAK´

        DHA muhabirinin telefonla ulaştığı S.K. ise olayın göründüğü gibi olmadığını iddia etti. S.K., oğlunun eve girip eşyaları kendisinin dağıttığını, amacının babasının bakım parası olan 7 bin 500 lirayı almak olduğunu, olay günü ise kendisinin pazarda bulunduğunu iddia etti. Eşinin bakıma muhtaç olduğunu ama hiçbir zaman yemeğini ve bakımlarını aksatmadığını iddia eden S.K., oğlu hakkında suç duyurusunda bulanacağını ve daha önce de babasına ait evi sattığını ve yıllardır görüşmediklerini öne sürdü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

        2023-08-02 15:33:40

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