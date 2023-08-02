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        Patrick Kluivert: İlk maça göre daha iyi bir sonuç almamız lazım

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 20:40
        Patrick Kluivert: İlk maça göre daha iyi bir sonuç almamız lazım

        Gülşah ÖZGEN Yaşarcan SERİNTÜRK / ADANA, (DHA) Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "Yarın ilk maça göre daha iyi bir sonuç almamız lazım. Kazanmamız gereken bir sonuç almalıyız" dedi.

        UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Adana Demirspor, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı CFR Cluj takımını Adana'da rövanş maçında konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Adana Demirspor Teknik Direktör Patrick Kluivert ve futbolcu Semih Güler, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Kluivert, karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirterek, "Maça çok iyi bir şekilde hazırlandık. Futbolcularımızın da bu maçla alakalı farkındalığı var. O yüzden bütün çalışmalarımız o yönde oldu. Yarın ilk maça göre daha iyi bir sonuç almamız lazım. Kazanmamız gereken bir sonuç almalıyız. Hava sıcaklığı bizleri çok etkilemez. Mesela maç 14.30'da olsaydı çok fazla bir şekilde etkileyeceğini söyleyebilirdim ama bizleri hiçbir şekilde etkileyeceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

        SEMİH GÜLER: BİR ÜST TURA ÇIKMAK İSTİYORUZ 

        Adana Demirsporlu Semih Güler de tarihi bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, "İlk maçta iyi oynadığımı, iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. 3 tane net pozisyonumuz vardı. Onları da değerlendirirsek belki yarınki maça daha rahat çıkacaktık. O yüzden ona göre çalıştık. Buradan galibiyetle bir üst tura çıkmak istiyoruz" dedi. 

        Avrupa'da oynamış tecrübeli futbolcuların kendilerine yardımcı olduğunu ifade eden Güler, "O yüzden aslında bir stres veya panik havası oluşmadı. Bunu da sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Çünkü dün de hocamızla konuştuğumuzda topla oynama yüzdesi bizde daha fazlaydı. Yarın da bunun üstüne 1-2 de gol katarsak bir üst tura geçip Avrupa hayalimizi daha güzel yaşamak istiyoruz" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        Patrick Kluivert'in konuşması

        Semih Güler'in konuşması DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

        2023-08-02 20:39:40

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