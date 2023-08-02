CFR Cluj Teknik Direktörü Mandorlini: Adana Demirspor'un gücünü biliyoruz

Gülşah ÖZGENYaşarcan SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)- CFR Cluj Teknik Direktörü Andrea Mandorlini, "Adana Demirspor'un gücünü biliyoruz. Sonuç olarak baktığınızda çok zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu rövanşında Adana Demirspor ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan CFR Cluj Teknik Direktör Andrea Mandorlini, "Adana Demirspor'un gücünü biliyoruz. Sonuç olarak baktığınızda çok zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Biz bunun farkındayız. Buraya geldiğimizde büyük bir şehrin büyük bir takımını, büyük bir camiayı gördük. Büyük isimlere sahip olduğunu da biliyoruz, farkındayız. Ama yarınki maçın sonucu her iki taraf için önemli. Sürpriz bir sonuç da olabilir bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

KARLO MUHAR: BURADAKİ HER ŞEYİ ÇOK SEVİYORUM

CFR Cluj oyuncularından Karlo Muhar da kendisinin daha önce Türkiye'de forma giydiğinin anımsatılması üzerine Kayserispor'da oynadığını anlattı. İyi bir takıma karşı zor bir maç olacağını belirten Muhar, şöyle konuştu:

"Buradaki her şeyi çok seviyorum. Hem kültürünüzü çok seviyorum hem de genel olarak otellerinizi. Türkiye çok sevdiğim bir ülke. Buraya geldiğimde de zaten tekrardan kendi evime geliyormuş gibi hissettim. Öyle bir karşılandım. O yüzden gerçekten çok mutluyum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-CFR Cluj'da Teknik Direktör Andrea Mandorlini'nin konuşması

-CFR Cluj oyuncularından Karlo Muhar'ın konuşması

-Antrenmandan görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN Yaşarcan SERİNTÜRK

2023-08-02 20:40:18